Время простуд: три способа защитить себя от ОРВИ и гриппа весной

Весной не стоит расслабляться, если вы не планируете проводить долгие недели на больничном. Наш эксперт, врач-терапевт Петр Гавриличенко рассказал об эффективных способах сократить вероятность разболеться в ближайшие весенние месяцы.

Моем руки чаще

Даже если вы моете руки перед приемом пищи, увеличьте частоту мытья — и перед едой, и как только вернулись домой с улицы.

«Если вы каждый день пользуетесь общественным транспортом, я рекомендую брать с собой гель или антибактериальные влажные салфетки, чтобы протирать руки после каждой поездки», — советует Петр.

Тщательная гигиена — основная профилактика ОРВИ.

Регулярные умеренные физические нагрузки

Физическая активность помогает не только поддерживать форму, но и стимулирует иммунную систему.

«Не нужно бежать в фитнес-зал, достаточно больше ходить, делать зарядку по утрам и стараться не засиживаться в помещении дольше, чем нужно», — комментирует терапевт.

Всегда делайте выбор в пользу прогулки, даже если кажется, что лучше провести вечер перед ноутбуком.

Дезинфекция помещений

Для дополнительной защиты от вирусов терапевт рекомендует регулярно проветривать жилые помещения и проводить дезинфекцию.

«Как минимум проводите влажную уборку пару раз в неделю. Сейчас становится теплее и вы можете буквально ежедневно проветривать комнаты хотя бы по полчаса», — говорит Петр.

А вот с кварцевыми лампами стоит быть осторожнее — внимательно изучите принцип их работы, чтобы не получить неприятные последствия от неправильного кварцевания помещения.