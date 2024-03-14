Врач рассказал, как избежать аллергии на первые весенние цветущие растения

Аллергикам нужно привести себя в боевую готовность: с потеплением начинается цветение растений, пыльца которых способна вызвать поллиноз. Но если меры принять сегодня, за неделю-другую до начала цветения, можно избежать серьезных проявлений аллергии, говорит врач-педиатр Тимур Мустанов.

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"В ближайшую неделю-две начнется цветение ольхи. Вместе с ней почти сразу начинает цвести лещина, чуть позже, в начале апреля береза. Вот три наиболее явных весенних аллергена, вызывающих поллиноз", - пишет доктор Мустанов в своем Telegram-канале.

Симптоматика простая, напоминающая ОРВИ: зуд в носу и чихание, явления насморка, конъюнктивит, резь в глазах, слезотечение.

"Набор крайне неудобный", - констатирует Тимур Мустанов.

Доктор пояснил, что купировать проявления аллергии можно приемом антигистаминных препаратов.

"Но! Если начать прием антигистаминных препаратов прямо сейчас, заранее, то поллиноз с большой вероятностью пройдет максимально легко. Антигистаминные лучше всего начинать за месяц до обычной даты начала цветения растений, на пыльцу которых вы реагируете", - отметил педиатр.

Предпочтителен прием антигистаминных препаратов третьего поколения или, на крайний случай - второго поколения. Конкретное лекарство поможет выбрать врач.

Он также отметил, что с началом сезона цветения анализы на аллергены становятся менее информативными из-за явления перекрестной аллергизации.

"Так же мало информативен IgE общий", - отмечает доктор.

Тимур Мустанов также предупреждает не пускать ситуацию на самотек и внимательнее следить за состоянием детей.