Врач рассказал, как избежать аллергии на первые весенние цветущие растения
Аллергикам нужно привести себя в боевую готовность: с потеплением начинается цветение растений, пыльца которых способна вызвать поллиноз. Но если меры принять сегодня, за неделю-другую до начала цветения, можно избежать серьезных проявлений аллергии, говорит врач-педиатр Тимур Мустанов.
"В ближайшую неделю-две начнется цветение ольхи. Вместе с ней почти сразу начинает цвести лещина, чуть позже, в начале апреля береза. Вот три наиболее явных весенних аллергена, вызывающих поллиноз", - пишет доктор Мустанов в своем Telegram-канале.
Симптоматика простая, напоминающая ОРВИ: зуд в носу и чихание, явления насморка, конъюнктивит, резь в глазах, слезотечение.
"Набор крайне неудобный", - констатирует Тимур Мустанов.
Доктор пояснил, что купировать проявления аллергии можно приемом антигистаминных препаратов.
"Но! Если начать прием антигистаминных препаратов прямо сейчас, заранее, то поллиноз с большой вероятностью пройдет максимально легко. Антигистаминные лучше всего начинать за месяц до обычной даты начала цветения растений, на пыльцу которых вы реагируете", - отметил педиатр.
Предпочтителен прием антигистаминных препаратов третьего поколения или, на крайний случай - второго поколения. Конкретное лекарство поможет выбрать врач.
Он также отметил, что с началом сезона цветения анализы на аллергены становятся менее информативными из-за явления перекрестной аллергизации.
"Так же мало информативен IgE общий", - отмечает доктор.
Тимур Мустанов также предупреждает не пускать ситуацию на самотек и внимательнее следить за состоянием детей.
"Родителям, у кого детки уходят в длительные бронхиты с конца марта по начало июня, стоит серьезно насторожиться - есть угроза по бронхиальной астме. Но если за ситуацию взяться как следует, состояние уходит практически бесследно", - заключил доктор Мустанов.