Высокая температура, отеки и потеря веса могут быть признаками туберкулеза, сообщает The Sun, ссылаясь на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании. К числу наиболее очевидных проявлений болезни также относят затяжной кашель, хотя, как пишут в издании, недавнее исследование показало, что у четырех из пяти человек с туберкулезом этот симптом не наблюдается.

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Туберкулез остается одним из самых смертоносных заболеваний в мире и вторым по значимости инфекционным заболеванием-убийцей после COVID-19, — сказано в публикации.

Авторы подчеркивают, что на туберкулез могут указывать ночная потливость, лихорадка, усталость, потеря аппетита и веса, отеки, которые не проходят неделями, а также затяжной кашель с выделением мокроты.