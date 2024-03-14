Тревожные симптомы дефицита магния

Симптомами дефицита магния являются повышенная утомляемость, подергивание век, ухудшение памяти, ночные судороги, онемение и головокружение, рассказала NEWS.ru эндокринолог Вероника Савенко. Медик добавила, что магний — важнейший элемент для нормальной работы нервной системы.

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Первыми симптомами недостатка магния в организме обычно являются повышенная утомляемость, склонность к депрессии; среди других проявлений — подергивание век, ощущение напряжения, ухудшение памяти, нарушение засыпания или бессонница, ночные судороги, иногда онемение, головокружение, раздражительность, — подчеркнула Савенко.

Эксперт отметила, что недостаток магния можно восполнить, добавив в рацион бананы, бобовые, морскую капусту, а также темный шоколад и морскую рыбу, особенно лосось.