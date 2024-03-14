Онколог предупредил курящих с лишним весом об опасности рака

По словам онколога-химиотерапевта Максима Астраханцева, у людей, которые имеют лишний вес и вредные привычки, например, курение, выше риск заболеть раком почек. Об этом он рассказал в разговоре с РИАМО.

Врач отметил, что для профилактики онкологии важно заниматься спортом, поддерживать здоровый вес, а также артериальное давление.

Еще один фактор, повышающий риск развития рака почек – это наследственность, отметил онколог.

«Существует также наследственный фактор, но доля наследственности в возникновении злокачественных новообразований невелика — до 10%», - уточнил Астраханцев.

По его словам, особенно внимательным к своему здоровью нужно быть тем, чьи родственники перенесли онкологию.