Врач: ношение сумки на одном плече приведет к проблемам с осанкой

Ношение сумки на одном и том же плече может привести к проблемам с осанкой, которые впоследствии будут трудно поддаваться коррекции. Об этом Life рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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«В области плечевого пояса, шейного и грудного отдела позвоночника мышечный корсет у большинства людей не очень хорошо развит. И если вес сумки или рюкзака будет избыточным, то у человека может появиться боль в спине, мышечная скованность, головная боль, чувство онемения или покалывания в кистях или пальцах рук», — добавила эксперт.

Чтобы не допустить появления проблем с осанкой, врач рекомендует носить вместо сумки рюкзак, который равномерно распределит тяжести. Если такой вариант невозможен, важно регулярно чередовать плечо, на котором висит сумка.

Еще одним важным для здоровья фактором является вес багажа, продолжила Демьяновская. По ее словам, он должен составлять не более 10% от массы тела человека.