Врач: несбалансированное питание приводит к образованию камней в почках

Одной из причин образования камней в почках может быть несбалансированное питание. В частности, избыточное употребление животного белка. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина. Также, по ее словам, опасность представляет большое количество продуктов, богатых оксалатами, таких как шоколад или грецкий орех.

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«К образованию камней может привести недостаток некоторых витаминов и микроэлементов, например магния, кальция. Также недостаточное употребление жидкости может привести к концентрации минералов в моче, что увеличивает риск образования камней, а также некачественная «жесткая» вода», — продолжила врач.

Она добавила, что среди факторов риска также малоподвижный образ жизни, сухой климат и т.д.