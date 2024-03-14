Специалист рассказал, чем опасно ожирение

В России более половины взрослого населения страдают от лишнего веса, что является критической проблемой. Академик РАН Виктор Тутельян подчеркнул, что ожирение сокращает продолжительность жизни и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и инфаркт миокарда.

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Чтобы бороться с ожирением, необходимо употреблять специализированные продукты с повышенным содержанием витаминов и минералов. Такие продукты помогут снизить потребление углеводов и насыщенных жиров, а также увеличить поступление полезных веществ.

Эксперт призывает к модификации состава пищи и созданию продуктов профилактического назначения, которые будут соответствовать индивидуальным потребностям каждого человека. Это позволит персонализировать рацион и избежать избыточной калорийности при сохранении необходимого питания.