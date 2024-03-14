Неочевидный признак, указывающий на рак почки

Существует ряд симптомов, обычно проявляющихся в поздние сроки развития опухоли в почке. Подробнее об этом рассказал онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев.

«Специфические симптомы обычно проявляются в поздние сроки развития опухоли. Среди них – кровяные примеси в моче и непрекращающаяся боль в пояснице, однако они свидетельствуют уже об активной фазе метастазирования», – сказал онколог.

Астраханцев рекомендовал людям старше 40 лет ежегодно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Если у человека есть хронические заболевания или осложнения с почками, то за этим следует наблюдать с 18 лет, передает РИАМО.

Ранее онколог-химиотерапевт, заместитель главврача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев перечислил три главных фактора, которые приводят к онкологии почек. Он также рассказал, кто подвержен риску заболевания.