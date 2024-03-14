Восемь проблем со здоровьем, которые вызывает искривленная носовая перегородка

Идеально ровная перегородка редко у кого бывает: просто кто-то с этим живёт и его ничего не беспокоит, а другие то и дело шмыгают носом и не слезают с капель. Правда, это не единственная проблема, которая может возникать из-за этого дефекта. К чему приводит искривлённая носовая перегородка, рассказал пластический хирург, оториноларинголог Андрей Макаров.

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Причины искривлённой перегородки

Врач объяснил, что кривая перегородка образуется из-за неравномерного роста ткани и недостатка места. Также проблема может возникнуть из-за полипов или увеличения средней или нижней раковин. К искривлению ведут ещё и различные травмы носа.

Проблемы, возникающие из-за перегородки

Незначительно искривлённая перегородка иногда даже не доставляет хлопот. Другое дело, когда у человека есть жалобы. Вот что может беспокоить такого пациента:

затруднённое дыхание носом;

головные боли;

усиленные симптомы аллергии;

сухость в горле (потому что человек ночью дышит ртом);

частый насморк;

храп;

нарушение сна.

Зачастую привычные простуды и другие вирусные болячки у таких пациентов лечатся сложнее.

Обычно проблема решается септопластикой — хирургической операцией. О том, когда она действительно необходима, можно узнать в этом материале.