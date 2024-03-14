Продукты, которые провоцируют мигрень

Во избежание мигрени следует более внимательно подходить к выстраиванию своего рациона питания.

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«Большинство людей, страдающих мигренью, упоминают о так называемых продуктах-провокаторах, употребление которых, как правило, приводило к появлению мигренозного приступа. Cреди наиболее распространенных продуктов, которые чаще всего провоцировали мигрень, были названы бекон, сосиски, ветчина, колбасы», — цитирует «Газета.Ru» врача-невролога Анастасию Тарасову.

Помимо этого, Тарасова добавила, что различные виды сыров, копченые мясные изделия, рыбные продукты, орехи, бобовые, квашеная капуста, а также вино могут также является причиной мигрени ввиду содержания в них особого вещества под названием тирамин.

«Тирамин — соединение, которое образуется при расщеплении аминокислоты тирозина. Известно, что тирамин приводит к избирательному сужению мозговых сосудов с последующим их повторным расширением», — уточнила врач.

Также, по словам специалиста, мигрень могут спровоцировать продукты, в которых присутствует кофеин.

Ранее "СП" писала, что эксперт предупредил об опасности алкогольных настоек.