Уролог рассказала о влиянии проблем с мочеиспусканием на жизнь

О влиянии проблем с мочеиспусканием на жизнь рассказала «Мосленте» уролог, врач-эксперт столичной сети клиник «Семейная» Марина Попова.

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Группа патологических состояний в организме, характеризующаяся изменениями обычного акта мочеиспускания, называется дизурией. Большинство расстройств мочеиспускания не грозит серьезными последствиями, но существенно сказывается на качестве жизни пациентов, принося им физический и психологический дискомфорт

К самым частым причинам обращения к врачу-урологу эксперт отнесла:

ложные, редкие или, наоборот, учащенные, трудно сдерживаемые позывы к мочеиспусканию;

изменение напора струи, ее прерывистость, разбрызгивание;

ощущение инородного тела;

недержание мочи;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

необходимость напряжения или смены положения для полноценного мочеиспускания;

боль в области уретры, наружного мочеиспускательного отверстия или внизу живота перед, во время или после акта мочеиспускания;

необходимость неоднократных ночных пробуждений для мочеиспускания;

изменение цвета и концентрации мочи.

Причины нарушения мочеиспускания могут быть воспалительными, механическими, неврологическими, эндокринологическими, также к ним относятся аномалии развития. Патологические процессы могут носить острый или хронический характер, при этом нарушения мочеиспускания тоже будут отличаться, отметила Попова.

Цистит — это воспалительный процесс в стенке мочевого пузыря, локализующийся преимущественно в слизистой оболочке, может возникнуть как инфекционным путем, так и вследствие воздействия иных физических, химических и прочих факторов. Практически каждая женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с подобными жалобами

Основными и самыми распространенными симптомами цистита является учащенное болезненное мочеиспускание, наличие ложных позывов, резь, жжение при мочеиспускании, боль в нижних отделах живота, помутнение мочи и иногда даже примесь крови в моче, рассказала врач.

Женщины наиболее подвержены циститу, это связано с анатомо-физиологическим строением их организма: у них короткая уретра, ее наружное отверстие расположено ближе к прямой кишке, чем у мужчин, уровень эстрогенов меняется в течение жизни.

Беременность также предрасполагает к развитию цистита — влияние прогестерона и сдавливание мочевого пузыря маткой затрудняют процесс его опорожнения, добавила она.

Во время беременности увеличивается количество крови, ежеминутно проходящей через почки. Нагрузка глюкозы на почечные канальцы становится чрезмерной, ухудшается ее всасывание. В результате концентрация глюкозы в моче повышается, изменяется уровень pH мочи, тем самым создаются благоприятные условия для роста патогенных бактерий

У молодых женщин симптомы острого цистита нередко могут быть связаны с половым актом, появлением нового полового партнера, использованием спермицидов и некачественных лубрикантов.

Пути инфицирования могут быть различными: восходящими, нисходящими, лимфогенными, гематогенными, прямыми. Боль при цистите обусловлена раздражением болевых рецепторов в подслизистом слое, отеком слизистой, локальным повышением температуры в мочевом пузыре и нарушением его функций, объяснила собеседница «Мосленты». При проникновении бактерий в подслизистый слой возможно разрушение микроциркуляторного русла с развитием геморрагического цистита, при котором кровь из поврежденных мелких сосудов изливается внутрь мочевого пузыря, вследствие чего в моче появляется примесь крови.

«Что делать, если появилась симптоматика цистита? Конечно же, обратиться к врачу-урологу для осмотра и назначения адекватного лечения. Если нет возможности попасть к врачу, можно выпить любой НПВС или феназопиридин (анальгетик для мочевого пузыря), исключить из употребления кофеинсодержащие и газированные напитки, отдав предпочтение воде. Не забывайте, что только врач-уролог устанавливает диагноз и назначает лечение, ведь существует ряд заболеваний, сопровождающихся циститоподобной симптоматикой, без воспалительных изменений в лабораторных показателях и не требующих проведения антибактериальной терапии», — предупредила эксперт.

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