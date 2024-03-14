Выделены четыре основных типа сна, приводящие к инфаркту

Исследование: долго спящие на выходных реже страдают хроническими недугами. К такому выводу пришли учёные из университета штата Пенсильвания и их коллеги из других вузов. Они проанализировали информацию о 3683 жителях США и выделили четыре самых распространённых типа сна. Оказалось, у почти 80% — один из двух типов опасных типов сна: они либо недосыпают, либо вовсе страдают бессонницей. У них высок риск заболеть инфарктом и заработать диабет.

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Работа американских учёных описана в журнале Psychosomatic Medicine. На основе анализа данных участников исследования специалисты выделили 4 основных типа сна:

Достаточный сон — участники этой группы спят 7–9 часов как минимум 4 дня в неделю. Сон по выходным. В эту категорию вошли люди, которые не спят достаточно в будние дни, но отсыпаются в выходные по 7–9 часов или даже больше. Бессонница. У добровольцев из данной группы наблюдаются типичные симптомы бессонницы. Они спят меньше 7 часов, чувствуют вялость днём, а ночью подолгу не могут уснуть. Недосып. Люди из этой группы хоть и не жалуются на недостаток сна, всё же чувствуют недосып. Им требуется дневной сон минимум 4 раза в неделю.

Большинство участников исследования (77%) попали в последние две категории — «Недосып» и «Бессонницу». А ведь бессонница увеличивает риск развития развития хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем и сосудами, диабет и депрессию. При этом учёные отметили, что долгий сон по выходным полезен и помогает защититься от хронических заболеваний.

Иногда бывает, что выспаться нормально не получилось, а впереди — долгий и тяжёлый рабочий день. Как поддерживаться бодрость в таком случае — мы объясняли здесь.