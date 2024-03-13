Стоит ли пить экстракт гингко для улучшения памяти

При проблемах с памятью нужно обратиться к врачу: только он может назначать лекарства или пищевые добавки, в том числе такие, как глицин и экстракт гингко билоба. Самостоятельно их принимать не стоит. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии) Ирина Рощина.

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«Если мы говорим о медикаментах, то лекарства должен назначать врач. Моя позиция такова: не нужно увлекаться подобными «внедрениями» в организм. Конечно, их часто рекламируют как средства улучшения когнитивных функций, но мы должны относиться ко всему критично. Если вы себя нормально чувствуете, не нужно их принимать. Если у вас есть какие-то проблемы, проконсультируйтесь со специалистом», — объяснила Рощина.

Для профилактики проблем с памятью врач рекомендовала здоровое питание (например, средиземноморскую диету) и специальные упражнения для мозга. При подозрении на нарушение памяти нужно как можно скорее обратиться к врачу: программы нейрореабилитации снижают риск серьезных последствий.

Подробнее об упражнениях для профилактики возрастных нарушений памяти — в материале «Газеты.Ru».