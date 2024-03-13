Дерматолог предостерегла от бездумного применения кремов с SPF

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, кому нужен солнцезащитный крем.

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— Защита нужна только тем, у кого особая опасность. Это светлые фототипы кожи по Фицпатрику — от 1 до 3 — а также люди с заболеваниями. Например, розацеа или фотодерматоз, — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Эксперт добавила, что зоны родинок тоже надо защищать, потому что есть вероятность возникновения меланомы. При этом врач добавила, что злоупотреблять SPF не стоит. Так, до недавних пор молекулы из состава солнцезащитных средств могли проникать в организм и провоцировать дисгормональные расстройства.

Врач уточнила, что особенно аккуратно нужно использовать фильтры от солнца для детей, а также беременных — активные компоненты солнцезащитных кремов находили даже в грудном молоке.

Скорогудаева добавила, что сейчас жителям средней полосы не нужно использовать солнцезащитные кремы. Активность солнца не такая высокая, чтобы вызвать ожоги. Для южных регионов РФ, впрочем, SPF будут более актуальны из-за повышенной активности солнечных лучей.

У людей с более чем 50 родинками повышается риск развития меланомы — агрессивного вида рака кожи. Об этом предупредил онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.