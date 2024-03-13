$91.54+0.66100.19+0.83
Войти в почту

Стоит вызвать скорую: отоларинголог Голота назвала «красные флаги» простуды

Часто пациенты с простудой на приеме у врача ожидают, что им пропишут целый список лекарств, которые поставят их на ноги за неделю. Однако от этого недуга можно вылечиться за те же семь дней и без огромного списка таблеток, но при условии, что у вас отсутствуют определенные «красные флаги». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-отоларинголог сети «Клиника Фомина» Анна Голота.

«Красные флаги» простуды: когда нужно вызывать скорую
© Вечерняя Москва

По ее словам, простуда — это острая самоограничивающаяся вирусная инфекция верхних дыхательных путей. Среди самых ярких симптомов:

  • чихание;
  • заложенность носа и выделения;
  • боль в горле;
  • кашель;
  • незначительное повышение температуры.
— Исследования доказывают, что простуду можно вылечить практически без лекарств, следуя простым рекомендациям, — отметила специалист.

К ним относятся:

  • прием внутрь теплой жидкости;
  • поддержание адекватной гидратации — способствует разжижению секретов и облегчает их отхождение;
  • промывание носа физиологическим раствором — помогает в удалении слизи и восстановлении мерцательного эпителия, а также является эффективным методом купирования кашля, который возникает из-за стекания слизи из носа;
  • поддержание в помещении необходимого уровня влажности (не менее 50 процентов) и температуры (плюс 19–22 градуса).
— При температуре тела выше 38,5 градуса следует принимать жаропонижающие препараты в весовой дозировке. Также пациентам старше пяти лет можно добавить к лечению рассасывание пастилок, леденцов для увлажнения задней стенки глотки. При сильной заложенности носа можно использовать сосудосуживающие препараты (согласно дозировке по возрасту), но не более 3–5 дней, — добавила Голота.

Как избавиться от пробок на миндалинах и могут ли они быть причиной дискомфорта в горле

К тревожным симптомам, так называемым красным флагам, которые нельзя игнорировать, отоларинголог отнесла следующие:

  • высокая температура более 5 дней;
  • повышение температуры тела после нескольких дней улучшения состояния;
  • любая сыпь;
  • заложенность и выделения из носа более 10 дней;
  • лицевые боли;
  • одышка;
  • кашель более 14 дней;
  • сильная боль в горле и налеты на миндалинах при отсутствии насморка;
  • сильная боль в ухе;
  • симптомы обезвоживания;
  • лихорадка + рвота и боль в животе;
  • шумное дыхание;
  • увеличение частоты дыхательных движений.

Кроме того, существуют симптомы простуды, при которых, по мнению врача, стоит вызывать скорую помощь:

  • температура выше 40 градусов, которая не сбивается жаропонижающими;
  • пациент мало пьет и не может глотать;
  • выраженное нарушение дыхания (одышка, втяжение межреберий);
  • лающий кашель;
  • усиливающаяся боль в животе;
  • усиление вялости;
  • судороги.
— Также скорую стоит вызвать при симптомах менингита. К ним относятся: сыпь, которая не бледнеет, головная боль, светобоязнь, невозможность согнуть голову или ногу в колене из положения лежа, — перечислила Голота.
Болезни и лекарства