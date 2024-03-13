«Красные флаги» простуды: когда нужно вызывать скорую

Часто пациенты с простудой на приеме у врача ожидают, что им пропишут целый список лекарств, которые поставят их на ноги за неделю. Однако от этого недуга можно вылечиться за те же семь дней и без огромного списка таблеток, но при условии, что у вас отсутствуют определенные «красные флаги». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-отоларинголог сети «Клиника Фомина» Анна Голота.

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По ее словам, простуда — это острая самоограничивающаяся вирусная инфекция верхних дыхательных путей. Среди самых ярких симптомов:

чихание;

заложенность носа и выделения;

боль в горле;

кашель;

незначительное повышение температуры.

— Исследования доказывают, что простуду можно вылечить практически без лекарств, следуя простым рекомендациям, — отметила специалист.

К ним относятся:

прием внутрь теплой жидкости;

поддержание адекватной гидратации — способствует разжижению секретов и облегчает их отхождение;

промывание носа физиологическим раствором — помогает в удалении слизи и восстановлении мерцательного эпителия, а также является эффективным методом купирования кашля, который возникает из-за стекания слизи из носа;

поддержание в помещении необходимого уровня влажности (не менее 50 процентов) и температуры (плюс 19–22 градуса).

— При температуре тела выше 38,5 градуса следует принимать жаропонижающие препараты в весовой дозировке. Также пациентам старше пяти лет можно добавить к лечению рассасывание пастилок, леденцов для увлажнения задней стенки глотки. При сильной заложенности носа можно использовать сосудосуживающие препараты (согласно дозировке по возрасту), но не более 3–5 дней, — добавила Голота.

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К тревожным симптомам, так называемым красным флагам, которые нельзя игнорировать, отоларинголог отнесла следующие:

высокая температура более 5 дней;

повышение температуры тела после нескольких дней улучшения состояния;

любая сыпь;

заложенность и выделения из носа более 10 дней;

лицевые боли;

одышка;

кашель более 14 дней;

сильная боль в горле и налеты на миндалинах при отсутствии насморка;

сильная боль в ухе;

симптомы обезвоживания;

лихорадка + рвота и боль в животе;

шумное дыхание;

увеличение частоты дыхательных движений.

Кроме того, существуют симптомы простуды, при которых, по мнению врача, стоит вызывать скорую помощь:

температура выше 40 градусов, которая не сбивается жаропонижающими;

пациент мало пьет и не может глотать;

выраженное нарушение дыхания (одышка, втяжение межреберий);

лающий кашель;

усиливающаяся боль в животе;

усиление вялости;

судороги.