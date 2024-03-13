«Красные флаги» простуды: когда нужно вызывать скорую

Стоит вызвать скорую: отоларинголог Голота назвала «красные флаги» простуды
Часто пациенты с простудой на приеме у врача ожидают, что им пропишут целый список лекарств, которые поставят их на ноги за неделю. Однако от этого недуга можно вылечиться за те же семь дней и без огромного списка таблеток, но при условии, что у вас отсутствуют определенные «красные флаги». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-отоларинголог сети «Клиника Фомина» Анна Голота.
По ее словам, простуда — это острая самоограничивающаяся вирусная инфекция верхних дыхательных путей. Среди самых ярких симптомов:
- чихание;
- заложенность носа и выделения;
- боль в горле;
- кашель;
- незначительное повышение температуры.
— Исследования доказывают, что простуду можно вылечить практически без лекарств, следуя простым рекомендациям, — отметила специалист.
К ним относятся:
- прием внутрь теплой жидкости;
- поддержание адекватной гидратации — способствует разжижению секретов и облегчает их отхождение;
- промывание носа физиологическим раствором — помогает в удалении слизи и восстановлении мерцательного эпителия, а также является эффективным методом купирования кашля, который возникает из-за стекания слизи из носа;
- поддержание в помещении необходимого уровня влажности (не менее 50 процентов) и температуры (плюс 19–22 градуса).
— При температуре тела выше 38,5 градуса следует принимать жаропонижающие препараты в весовой дозировке. Также пациентам старше пяти лет можно добавить к лечению рассасывание пастилок, леденцов для увлажнения задней стенки глотки. При сильной заложенности носа можно использовать сосудосуживающие препараты (согласно дозировке по возрасту), но не более 3–5 дней, — добавила Голота.
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К тревожным симптомам, так называемым красным флагам, которые нельзя игнорировать, отоларинголог отнесла следующие:
- высокая температура более 5 дней;
- повышение температуры тела после нескольких дней улучшения состояния;
- любая сыпь;
- заложенность и выделения из носа более 10 дней;
- лицевые боли;
- одышка;
- кашель более 14 дней;
- сильная боль в горле и налеты на миндалинах при отсутствии насморка;
- сильная боль в ухе;
- симптомы обезвоживания;
- лихорадка + рвота и боль в животе;
- шумное дыхание;
- увеличение частоты дыхательных движений.
Кроме того, существуют симптомы простуды, при которых, по мнению врача, стоит вызывать скорую помощь:
- температура выше 40 градусов, которая не сбивается жаропонижающими;
- пациент мало пьет и не может глотать;
- выраженное нарушение дыхания (одышка, втяжение межреберий);
- лающий кашель;
- усиливающаяся боль в животе;
- усиление вялости;
- судороги.
— Также скорую стоит вызвать при симптомах менингита. К ним относятся: сыпь, которая не бледнеет, головная боль, светобоязнь, невозможность согнуть голову или ногу в колене из положения лежа, — перечислила Голота.