Какие болезни могут вызвать проблемы с памятью

Профессор кафедры нейро– и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина рассказала, какие недуги грозят нарушениями памяти. В этот список вошли гипертония и простуда.

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Как отметила ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Научный центр психического здоровья", человек рискует столкнуться с ухудшением памяти при болезнях сосудов и неправильном образе жизни. Спровоцировать такие нарушения может и обычная простуда, передает издание "Газета.Ru".

– Память – очень сензитивная функция, то есть очень чувствительная функция к любым изменениям в состоянии человека. Например, если Вы будете пытаться запомнить что-то новое во время простуды, температуры и т. п., это будет труднее, чем при нормальном функциональном состоянии организма, – сообщила эксперт.

Рощина добавила, что причиной проблем с памятью может быть недостаточное кровоснабжение мозга после того, как человек столкнулся с инсультом, инфарктом, а также с гипертонией или атеросклерозом.

Чтобы избежать проблем с когнитивными функциями, специалист посоветовала следить за состоянием организма, давлением и уровнем сахара в крови.