Россиянам напомнили, как защититься от клещевого энцефалита

Чтобы защититься от клещевого энцефалита, важно своевременно поставить прививку от данного заболевания, напомнили специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве уточнили, что существуют две схемы вакцинации: экстренная и стандартная, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили специалисты, стандартная вакцинация включает три прививки. Две первые инъекции ставятся с интервалом в один-семь месяцев. Третья прививка или ревакцинация проводится спустя еще 5-13 месяцев.

Экстренная вакцинация делается быстрее. Первые две прививки необходимо поставить с интервалом в две недели или один месяц. Пройти ревакцинацию при этом следует через год. В Роспотребнадзоре добавили, что прививка не защитит от клещевого энцефалита навсегда. В связи с этим следует обновлять ее каждые три года.