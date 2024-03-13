Каким должно быть питание при запорах

Запор кишечника — частая проблема, с которой сталкиваются многие женщины и мужчины. О том, каким должно быть питание при запоре и какие продукты способствуют деликатной дефекации, рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Ксения Ворошилова.

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Она подчеркнула, что неправильное питание — одна из основных причин появления запоров. К этому может приводить малое употребление овощей, фруктов и прочих продуктов, содержащих клетчатку и пребиотическое волокно. Эксперт добавила, что если в организме не хватает воды, то проблема с походом в уборную будет обеспечена.

Она отметила, что если нет противопоказаний, то нужно выпивать не менее 1,5–2 литров воды в сутки. Лучше, если она будет теплой, чтобы быстрее попасть в кишечник. Также в нее можно добавить мед.

По словам Ворошиловой, необходимо следить за тем, чтобы в организм не попадало слишком большое количество жиров: норма — один грамм на один килограмм веса в сутки. Лучше всего получать их из слабого бульона, нежирного мяса, жирных видов рыбы, сливочного, топленого и растительного масла.

— А вот поступление легкоусвояемых углеводов (белых каш, макаронных изделий и другого) следует ограничить. Вместе с этим необходимо следить за тем, чтобы в организм поступало достаточно пищевых волокон. Для этого следует съедать не менее 400 граммов овощей, фруктов, злаков в день, — добавила врач.

Медик порекомендовала включить в рацион кисломолочные продукты, кислые фрукты, сухофрукты, фруктовые и овощные соки, поскольку они богаты кислотами. При запорах также могут помочь такие продукты, как мед, сахар, варенье, джемы из сладких ягод и фруктов и прочее. Рекомендованы блюда, в составе которых есть поваренная соль, например соленья или маринады. При этом, подчеркнула врач, важно помнить, что в сутки можно употреблять не более 10–12 граммов соли.

Ворошилова также посоветовала употреблять продукты, богатые магнием, поскольку они улучшают кишечную перистальтику, расслабляют кишечник, смягчая стул.

— Следует понимать, что запор может быть симптом ряда серьезных заболеваний. Поэтому не стоит заниматься самолечением. Только врач сможет поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, — резюмировала врач в беседе с «Газетой.RU».

Чаще всего причиной запора является малоподвижный образ жизни в сочетании с рационом питания, в котором мало пищевых волокон, но много простых углеводов и трансжиров. Как от него избавиться, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Рассвет» Наталья Наумова.