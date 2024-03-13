Почему болезни органов пищеварения обостряются весной

Медицинская статистика показывает, что у людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, в весеннее межсезонье самочувствие ухудшается. Особенно остро обострения болезней органов пищеварения проявляются, если пациент ранее не обращался за медицинской помощью. Как поддержать организм в весенние дни, изданию “Вести Подмосковья” рассказала врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова.

© Вести Подмосковья

Весна является переходным периодом, когда меняется погода и режим дня. Резкие среднесуточные перепады температур зачастую приводят к смене атмосферного давления, что, в свою очередь, провоцирует ослабление иммунитета.

«В межсезонье обострение хронического гастрита, панкреатита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки связано со снижением иммунных сил организма. Заболевания ЖКТ протекают циклично, важно контролировать периоды ухудшения состояния и поддерживать его курсовым лечением», - уточняет врач.

Для поддержания организма в тонусе и снижения сезонного риска обострений заболеваний ЖКТ доктор советует восполнять истощенный за зиму запас витаминов B и C, а также вводить в рацион пищу, богатую микроэлементами, необходимыми для обновления клеток слизистой желудка. Для этого, по мнению врача, необходимо ограничить потребление острых приправ, маринадов, солений, жареной и копченой пищи, а также вести здоровый образ жизни, избегая курения и употребления спиртного.