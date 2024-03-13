Как храп влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы

Храп — распространённое заболевание, от которого страдают 20–40% населения в целом. В новом исследовании установлено, что регулярный ночной храп связан с повышенным артериальным давлением и неконтролируемой артериальной гипертензией.

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Механизм храпа заключается в вибрации анатомических структур глоточных дыхательных путей. Трепетание мягкого неба объясняет резкий характер звука храпа, который возникает во время сна.

Храп является одним из основных признаков нарушения дыхания во сне. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) характеризуется эпизодами полного (апноэ) или частичного (гипопноэ) коллапса верхних дыхательных путей с сопутствующей десатурацией кислорода и/или пробуждением.

Храп связан с множеством субклинических маркеров сердечно-сосудистой патологии. Однако данные о связи между храпом и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний остаются ограниченными и в основном основаны на субъективных оценках храпа или небольших клинических выборках с объективными оценками храпа только в течение одной ночи.

Новое исследование определило распространённость храпа и его связь с распространённостью гипертонии с помощью объективной оценки храпа в течение нескольких ночей и многократных измерений артериального давления в течение дня. В него вошли 12 287 пациентов среднего возраста (возраст 50 лет), преимущественно мужчин (88%) и, как правило, с избыточным весом.

В результате было установлено, что увеличение продолжительности храпа связано с повышением систолического (САД) на 3 мм рт. ст. и диастолического артериального давления (ДАД) на 4 мм рт. ст. у пациентов с частым и регулярным храпом, по сравнению с лицами с нечастым храпом, независимо от возраста, ИМТ, пола и расчётного индекса апноэ/гипопноэ.

Тяжелая форма СОАС без храпа была связана с повышением САД на 3,6 мм рт. ст. и повышением ДАД на 3,5 мм рт. ст., по сравнению с отсутствием храпа или СОАС.

У участников без СОАС, но с интенсивным храпом САД было на 3,8 мм рт. ст. выше и ДАД на 4,5 мм рт. ст. выше по сравнению с участниками без ночного апноэ или храпа.

Храп был значительно связан с неконтролируемой гипертензией. Причём, вероятность неконтролируемой гипертонии увеличилась на 20% у лиц старше 50 лет с ожирением и на 98% у лиц в возрасте менее 50 лет с нормальным ИМТ. Продолжительность храпа была связана с увеличением на 87% вероятности неконтролируемой гипертонии.

Как резюмируют авторы, исследование показывает, что 15% мужского населения с преимущественно избыточным весом храпят более 20% продолжительности ночного сна.

Регулярный ночной храп связан с повышенным артериальным давлением и неконтролируемой артериальной гипертензией независимо от наличия или тяжести СОАС.

В связи с этим врачи должны знать о потенциальных последствиях храпа для риска развития гипертонии, считают исследователи. Эти результаты подчеркивают необходимость учитывать храп в подборе терапии, особенно в контексте лечения пациентов с артериальной гипертензией.