Первые сигналы организма, предшествующие остановке сердца

Кардиологи предупреждают: чтобы вовремя помочь себе или близким, необходимо вооружиться хотя бы минимальной информацией.

Так, сочетание ряда симптомов предупреждает о серьезной проблеме в организме, которая, если продолжать ее игнорировать, может довести до реанимации.

Как пишет Pronews.gr, изжога и расстройство желудка, например, после острой пищи или фастфуда - относительно безопасные состояния. В том случае, конечно, если явления редкие. Однако такие проявления могут быть сигналом нарушения в работе сердца. Дело в том, что боль при инфаркте можно перепутать с той, которая ощущается при изжоге. Они похожи только на первый взгляд, подчеркивают медики. При инфаркте в области грудной клетки возникает жгучая давящая боль, которая нарастает в течение нескольких минут. С приемом пищи она никак не связана. При изжоге боль ощущается в районе желудка (нижней части груди) и напоминает жжение.

Насторожить должно и сильное внезапное потоотделение, которое сопровождается "необъяснимой" болью или дискомфортом в груди, отдает в шею, руку, челюсть.

Более ранние исследования показали: потливость в сочетании с любым типом боли в перечисленных выше областях может быть предиктором сердечного приступа.

Специалисты также напомнили о распространенном "классическом" симптоме инфаркта. Это давящая интенсивная боль за грудиной, которая может накатывать волнообразно.

Кстати, известны случаи, когда люди путают паническую атаку с сердечным приступом. Врач-психотерапевт, психиатр, кандидат медицинских наук Артем Толоконин отметил, что при панической атаке у человек возникает стойкое ощущение, что он сейчас умрет. Но на самом деле паническая атака к гибели не приводит и не повреждает органы и системы. Паническую атаку сопровождают, как правило, ощущения сильнейшего страха и бесконтрольной тревожности. И без того неспокойное состояние усугубляет беспричинная тошнота, боли в желудке, частое сердцебиение, обильное потоотделение, жар волнами.