Врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева рассказала, из-за чего человек рискует столкнуться с ухудшением памяти и мышления. Одной из наиболее опасных привычек, способной привести к деменции, является недостаток физической активности.

В беседе с журналистами медик отметила, что это заболевание чаще всего встречается у пожилых людей. Чтобы не столкнуться с проблемами с работой мозга, следует избегать некоторых привычек. Первым в этом списке оказался недостаток физической активности. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

– Регулярные занятия спортом способствуют улучшению кровообращения, питанию мозга кислородом и питательными веществами, что помогает предотвратить деменцию. Также важно следить за питанием, включая в рацион больше фруктов, овощей и здоровых жиров, – цитирует СМИ врача.

Саадулаева сообщила, что стресс и депрессия также увеличивают риск развития деменции, поэтому следует научиться справляться с негативными эмоциями и стараться находить время на отдых. Вместе с тем важно уделять достаточно времени сну.

Кроме того, проблемы с мышлением могут возникнуть при недостатке умственной активности и социальной изоляции.