Врач-гастроэнтеролог рассказала, как избежать обострения гастрита

Врач-гастроэнтеролог Наталья Корочанская рассказала, как избежать обострения гастрита.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она отметила, что боли при гастрите могут спровоцировать инфекция Helicobacter pylori, неправильное питание, вредные привычки, хронический стресс, а также ряд системных и аутоиммунных заболеваний.

Специалист рекомендует людям, страдающим гастритом, соблюдать особые меры, чтобы избежать его обострения.

«В первую очередь это щадящая диета, – подчеркнула Корочанская. – Исключите раздражающие слизистую желудка продукты и напитки: крепкий алкоголь, газировку, крепкий кофе, фастфуд, острые соусы, маринады, солености и копчения».

Также она советует ограничить употребление в пищу продуктов, богатых грубой клетчаткой овощей. Речь идёт о сырой капусте, моркови и яблоках. Их надо заменить отварными, тушёными и запечённые блюдами.

При этом гастроэнтеролог отметила, что не все начинают лечение при неприятных ощущениях в желудке, а предпочитают купировать их анальгетиками.

В этой связи он настоятельно рекомендует посетить медицинское учреждение уже при первых же признаках заболевания, во избежание негативных последствий и осложнений.