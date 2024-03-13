Врач рассказал, как можно снизить риск возникновения заболеваний глаз

С возрастом у человека повышается риск частичной потери зрения. В этом случае его нельзя полностью восстановить при помощи очков, контактных линз, хирургического вмешательства или лекарств.

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Признаки слабого зрения следующие:

человек не узнаёт лица родственников и друзей;

ему трудно читать, готовить еду, шить и выполнять другие домашние дела;

ему тяжело подбирать и сочетать цвета в одежде;

ему нужно более яркое освещение или свет кажется тусклее, чем обычно;

он не может прочесть названия магазинов или разглядеть дорожные знаки.

Если у вас есть какой-то из перечисленных симптомов при ношении очков или контактных линз, то вы рискуете приобрести заболевания глаз или ухудшить зрение.

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Распространённой причиной плохого зрения у людей в возрасте 55 лет и старше является возрастная дегенерация жёлтого пятна (ВМД). При этом заболевании происходит затуманивание центрального зрения из-за повреждения сетчатки. Гибель/повреждение клеток сетчатки часто приводит к ухудшению зрения и считается необратимым.

Чтобы снизить вероятность развития ВМД, бросайте курить, регулярно занимайтесь спортом, поддерживайте в норме холестерин и кровяное давление, придерживайтесь здорового питания, носите солнцезащитные очки и защитные очки во время тренировок, соблюдайте гигиену при уходе за контактными линзами.

Отличный способ следить за здоровьем глаз — проходить ежегодную проверку зрения. Это повысит вероятность ранней диагностики болезней глаз.