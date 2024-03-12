Но самостоятельно назначать себе или ребёнку фитотерапию не стоит. К тому же она уместна исключительно как дополнительное лечение, но никак не основное.

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Кроме того, некоторые травы, наоборот, вредны для почек, отметила нефролог столичной Детской клинической больницы им. Башляевой Гульфизат Бекмурзаева.

Можно ли лечить почки травами

«Да, можно лечить заболевания почек травами», — сказала «Доктору Питеру» Бекмурзаева.

По её словам, есть даже лекарства на основе определённых сборов. Но ими нельзя увлекаться и лечить тяжёлые почечные заболевания.

В терапии используют растения, обладающие умеренным противовоспалительным эффектом. Есть мочегонные сборы, но их не следует назначать себе без консультации врача. Особенно это важно, если речь идёт о лечении детей.

Кому нельзя лечиться травами

Фитотерапию можно применять лишь как дополнительное средство, подчеркнула нефролог. Важно также соблюдать дозировку: натуральные препараты не действуют мгновенно, а превышение дозы может иметь негативные последствия.

Самолечение может быть опасным:

для аллергиков,

гипер- и гипотоников,

людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,

беременных.

Кроме того, некоторые травы сами по себе могут вредить почкам. Среди них популярная специя розмарин, которую любят добавлять к мясу. Розмарин не рекомендуется также беременным из-за мочегонного эффекта. Считается, что людям с почечными заболеваниями не следует налегать на хрен и чеснок, а также пить отвар шалфея.

Иногда боль в почках путают с мышечной и начинают лечить совсем не то, что нужно. Чем отличается почечная колика от других видов боли и почему она вообще возникает — можно узнать здесь.

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