Главный симптом рака яичников после менопаузы

Врач и телеведущий Александр Мясников в рамках эфире передачи «О самом главном» рассказал, что образование кисты в яичнике после менопаузы сигнализирует об онкологии.

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— Вот киста в яичнике — почему это важно? Потому что если до менопаузы могут быть варианты, то если она возникла после менопаузы, это, скорее всего, рак, — заявил медик.

Александр Мясников пояснил, что кисту следует удалять, не дожидаясь осложнений.

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