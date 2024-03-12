Как проявляется недостаток железа в организме

О недостатке железа в организме могут сигнализировать слабость, усталость, головокружения, ломкость волос и другие симптомы. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача общей практики Екатерину Лапшину.

© dreamstime.com

Железодефицитная анемия характеризуется недостатком железа, от которого зависит уровень эритроцитов и гемоглобина. Последний переносит по телу кислород, поэтому его нехватка может привести к кислородному голоданию.

Нехватка железа появляется при его повышенных тратах. К ним относятся желудочно-кишечные кровотечения и патологии, которые, в частности, могут привести к хроническому геморрою с кровоизлиянием.

"Помимо этого, проблемы возникают при недостаточном поступлении элемента в организм или из-за особенностей питания, например вегетарианства. К повышенным тратам железа относится и беременность, так как в это время происходит развитие плода", – сообщила Лапшина.

Заметить нехватку железа можно не только по физическим признакам, но и по измененным желаниям. Врач рассказала, что страдающие от недостатка железа люди хотят пробовать блюда, которые раньше не любили, например мел, сырое мясо или тесто.

До этого врач-отоларинголог и доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал, что одышка может стать причиной истончения сосудистой стенки, обструктивных болезней легких и гипертонии. Одышка может проявляться не только при выполнении физической нагрузки, но и при состоянии покоя.