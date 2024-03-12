Самые частые причины импотенции

О проблемах с эрекцией говорят тогда, когда она недостаточна для удовлетворительного полового акта. Факторов, влияющих на возникновение эректильной дисфункции, множество и часто дело не только в возрасте.

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Об основных причинах импотенции рассказал врач андролог-уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Батор Гончиков.

Причины импотенции

По словам эксперта, часто проблемы с эрекцией возникают с возрастом, так как чем старше мужчина, тем ниже у него выработка тестостерона. Импотенция может развиться также на фоне высокого артериального давления, атеросклероза и некоторых других сердечно-сосудистых заболеваний, которые приводят к повреждению артерий и сужению кровеносных сосудов половых органов. В результате достижение эрекции затрудняется.

Среди других причин импотенции:

диабет (из-за нарушения уровня сахара могут повреждаться нервы и кровеносные сосуды половых органов);

психологические проблемы (в том числе стресс, депрессия и тревожность);

некоторые лекарства;

вредные привычки (прежде всего, курение, недостаток спорта и злоупотребление алкоголем).

Влияние алкоголя на секс

Алкоголь с каждой новой порцией всё больше подавляет эректильную функцию, рассказал «Секрету» психиатр-нарколог Сергей Пшембаев. Также злоупотребление спиртным может вызвать проблемы с оргазмом. Причём как у мужчин, так и у женщин.

О том, как ещё горячительные напитки влияют на секс, читайте в этом материале.

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