Мужчинам назвали самые частые причины импотенции
О проблемах с эрекцией говорят тогда, когда она недостаточна для удовлетворительного полового акта. Факторов, влияющих на возникновение эректильной дисфункции, множество и часто дело не только в возрасте.
Об основных причинах импотенции рассказал врач андролог-уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Батор Гончиков.
Причины импотенции
По словам эксперта, часто проблемы с эрекцией возникают с возрастом, так как чем старше мужчина, тем ниже у него выработка тестостерона. Импотенция может развиться также на фоне высокого артериального давления, атеросклероза и некоторых других сердечно-сосудистых заболеваний, которые приводят к повреждению артерий и сужению кровеносных сосудов половых органов. В результате достижение эрекции затрудняется.
Среди других причин импотенции:
- диабет (из-за нарушения уровня сахара могут повреждаться нервы и кровеносные сосуды половых органов);
- психологические проблемы (в том числе стресс, депрессия и тревожность);
- некоторые лекарства;
- вредные привычки (прежде всего, курение, недостаток спорта и злоупотребление алкоголем).
Влияние алкоголя на секс
Алкоголь с каждой новой порцией всё больше подавляет эректильную функцию, рассказал «Секрету» психиатр-нарколог Сергей Пшембаев. Также злоупотребление спиртным может вызвать проблемы с оргазмом. Причём как у мужчин, так и у женщин.
О том, как ещё горячительные напитки влияют на секс, читайте в этом материале.
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