Стоматолог-хирург назвал причины появления кисты на зубах

Причины образования зубной кисты, способы ее лечения и профилактики перечислил врач, стоматолог-хирург Тимур Нимаев. По словам медика, киста является хронической инфекцией, которая не заявляет о себе до первого серьезного обострения.

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Чаще всего киста развивается на месте плохо пролеченного зуба из-за несоблюдения стерильности или некачественной пломбировки каналов. Причиной также может быть травма, или любое механическое повреждение, рассказал хирург «ФедералПресс».

«На профессиональном языке мы говорим «очаг» или, уж совсем сложно, «радиолюцентное образование округлой формы». Слово «киста» употребляем, чтобы пациенту было понятнее», – пояснил Тимур Нимаев.

По словам врача, киста представляет собой пузырь, наполненный жидкостью или гноем, который возникает в результате защитной реакции организма. Диаметр воспалительного образования может достигать нескольких сантиметров.

«Таким образом организм самостоятельно борется с воспалением. Когда пораженные клетки начинают отмирать, вокруг образуется оболочка, которая изолирует их от здоровых тканей», – отметил стоматолог.

Маленькие кисты обычно не тревожат пациента. Иногда возникает боль при надкусывании или надавливании на десну. Но чаще всего киста обнаруживается только на снимке. Однако чтобы маленькое образование не превратилось в большое, рекомендуется проходить профилактический осмотр стоматолога раз в полгода.