С приходом весны, многие испытывают аллергические симптомы, такие как кашель, чихание, и свистящее дыхание. В контексте продолжающейся пандемии COVID-19 и сезона гриппа, возникает вопрос о природе этих симптомов. Отличить аллергию от вирусного заболевания может быть сложно, но существенные различия есть. Сезонные аллергии приводят к заложенности носа и слезотечению, тогда как лихорадка и озноб часто являются признаками вирусных инфекций, пишет Центральная Служба Новостей.

Эксперты, включая Уильяма Шаффнера и Джоди Тверски, указывают на сложность различения между аллергией и вирусными заболеваниями без тестирования, ввиду схожести симптомов. Они советуют обращать внимание на новизну симптомов и возможную экспозицию вирусам. При первичном возникновении симптомов, особенно сопровождающихся потенциальной подверженностью вирусным заболеваниям, важно проконсультироваться с доктором.

Для людей с высоким риском осложнений особенно критично определить, страдают ли они от COVID-19 или гриппа, поскольку обе инфекции лечатся противовирусными средствами. Современные методы диагностики, включая мазки и домашние тесты, помогают в диагностике этих вирусов и выборе лечения. В условиях пандемии при появлении респираторных симптомов важно не заниматься самолечением, а обратиться к медицинскому специалисту для точной диагностики.