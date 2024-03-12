Терапевт назвала главные признаки сотрясения головного мозга

Главными симптомами сотрясения головного мозга являются многократная рвота, временная потеря памяти, обморок, свето- и шумобоязнь, а также шум в ушах и двоение в глазах, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Она отметила, что данная травма также проявляется нарушением равновесия и нехарактерной для конкретного человека раздражительностью и агрессивностью.

© News.ru

Многократная рвота, после которой чувство тошноты практически не проходит. Временная потеря памяти, обморок. Свето- и шумобоязнь. У детей часто наблюдается сонливость и засыпания сразу после падения. Интенсивная головная боль. Шум в ушах, двоение в глазах, нехарактерная для человека в обычном состоянии раздражительность и агрессивность, — добавила Заплавнова.

Также, по словам медика, при данном состоянии могут нарушаться равновесие и речь. Эксперт напомнила, что сотрясение головного мозга может спровоцировать инсульт.

Ранее отоларинголог Шагабутдин Мусаев перечислил главные симптомы гайморита. Он упомянул практически полное отсутствие носового дыхания, ощущение тяжести в щеках, а также высокую температуру и снижение обоняния.

Он добавил, что постоянные проколы делают только пациентам со сложными случаями хронического гнойного гайморита. Мусаев подчеркнул, что современным и эффективным методом лечения гайморита без прокола является использование синус-катетера.