Гинеколог назвала причиной бесплодия женские переживания

При зацикленности на беременности может появиться психологический блок на зачатие. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ольга Поликарпова.

«Одна из причин бесплодия — это проблемы именно психологические у женщин. Когда она начинает настолько думать и переживать, что у неё как блок становится, и она никак не может зачать ребёнка. Поэтому чем постоянно думать, лучше попробовать забеременеть. Есть и анализы [на здоровье репродуктивной функции — прим. ГМ]: фолликулометрия, гормональное обследование».

Ранее гинеколог предупредила о заболеваниях при отсутствии регулярной половой жизни. Проблемы со здоровьем могут возникнуть как у женщин, так и у мужчин.