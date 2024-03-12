Россиянам рассказали, как защититься от вирусов ранней весной

На помощь приходят противовирусные препараты широкого спектра действия.

В последние недели зимы заболеваемость гриппом и ОРВИ наконец-то постепенно пошла на спад. Но это вовсе не повод забыть о защите от вирусных заболеваний — погода в марте очень переменчива, резкое похолодание может случиться в любой момент. Простыть, особенно в «весенней» одежде, без шапки и шарфа – проще простого. А вирусы не дремлют. Несмотря на общую положительную тенденцию, число заболевших гриппом и ОРВИ остаётся немалым – около 800 тысяч по данным Роспотребнадзора за восьмую неделю 2024 года, пишет «Московский комсомолец».

По-прежнему наиболее часто диагностируется грипп А, однако в последние недели пошла вверх заболеваемость гриппом B, что типично для начала весны. Не хочет нас покидать нас и COVID-19. Среди разновидностей коронавируса преобладает генотип «омикрон» — одной из его особенностей является схожесть симптомов с обычными ОРВИ. А это значит, что для правильной диагностики требуется ПЦР-тест.

Как же защититься от многочисленных инфекций?

Для профилактики ОРВИ, гриппа, различных разновидностей COVID-19 специалисты рекомендуют использовать противовирусные препараты широкого спектра действия. Наибольший эффект от применения этих препаратов отмечается при своевременном приёме, сразу после контакта с заболевшим или при появлении первых симптомов. Это позволяет заметно уменьшить вероятность продолжительного и тяжёлого течения болезни, снизить риски осложнений.

Среди противовирусных средств следует отметить так называемые этиотропные препараты, которые воздействуют на сам вирус, препятствуя его проникновению в организм и последующему размножению. К таким средствам относится и хорошо известный российский препарат Арбидол с действующим веществом умифеновир. Его эффективность подтверждена исследованиями в Западной Европе, США, Китае, других странах. В 2023 году китайские учёные провели большую аналитическую работу, обобщив всю имеющуюся информацию по умифеновиру из баз данных Embase, PubMed, Web of Science, Google Scholar и MEDLINE. В опубликованной по итогам исследования статье в издании Immunity, Inflammation and Disease было отмечено, что Арбидол можно применять при профилактике разных возбудителей, включая вирусы гриппа А и В, а также COVID-19. Он отличается высоким уровнем безопасности и низкой вероятностью возникновения резистентности к нему.

Противовирусные препараты – хороший защитник от ОРВИ и гриппа. Но не забывайте: никакие лекарственные средства нельзя принимать без консультации с врачом и ознакомления с инструкцией. Самолечение опасно для Вашего здоровья!