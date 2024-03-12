Мясников назвал симптом, при котором нужно срочно обратиться к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасный симптом, сигнализирующий о болезнях и требующий срочного обращения к специалисту.

По словам Мясникова, настороженность у человека должен вызвать черный стул или следы крови в нем.

«За этим может стоять онкология (онкологическое заболевание — прим. «Ленты.ру»). В любом случае это кровотечение. И ты должен немедленно обращаться к врачу», — рассказал Мясников в эфире программы «О самом главном».

При этом врач объяснил россиянам, что кал может окрашиваться из-за употребления некоторых продуктов или медикаментов. К ним он отнес свеклу и активированный уголь.

Ранее ученый рассказала о суперинфекции и объяснила, чем опасен неправильный прием антибиотиков.