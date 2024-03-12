Какие два главных симптома сигнализируют о раке груди у мужчин

59-летний британец Дэвид Маккаллион рассказал, как эта болезнь развивалась у него. Сначала мужчина обнаружил, что его грудные железы припухли. Терапевт осмотрел мужчину и сказал, что это гинекомастия — доброкачественная патология. Но через 5 лет произошло ещё одно странное изменение: сосок на груди стал втянутым. Обеспокоенный британец обследовался, и на этот раз диагнозом был рак груди второй стадии.

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Как борются с раком груди

Рак груди считается женским заболеванием, но иногда бывает и у мужчин. Когда Маккаллиону диагностировали опухоль, она уже значительно выросла и распространилась на окружающие ткани.

Мужчину начали лечить. Ему удалили правую грудь, также пациенту пришлось пройти курс химиотерапии. Однако он столкнулся с новой проблемой: генетический тест показал, что у Маккаллиона имеется ген, повышающий риск рака груди. Чтобы снизить риски рецидива, пришлось удалить и левую грудь.

В конце 2022 года в жизни британца случилась новая напасть: он заразился коронавирусом. После выздоровления от COVID-19 у него обнаружили метастазы в лёгких — это был вторичный рак груди. Летом 2023 года Маккалион начал проходить гормональное лечение и таргетную терапию.

Выводы

Резюмируя, можно назвать два симптома рака груди у мужчин, которые нельзя игнорировать: визуальные изменения груди, изменение сосков.

В случае появления симптомов необходимо обратиться к специалисту для своевременной диагностики и лечения. Ранее онколог Максим Астраханцев объяснил, от чего конкретно зависит эффективность лечения рака.