В России ужесточат контроль за ценами на лекарства

В России ужесточат контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. Об этом говорится в дорожной карте Росздравнадзора.

«В 2024 году процесс контроля цен на важные лекарства в РФ будет автоматизирован. Данные о стоимости препаратов занесут в систему мониторинга. После этого, надзорные органы смогут проанализировать ситуацию и выйти с проверками в аптеки или больницы, где стоимость лекарств завышалась», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Росздравнадзора.

Согласно дорожной карте, контроль цен на лекарственные препараты планируется полностью загрузить в Федеральную систему мониторинга движения лекарственных средств (ФГИС МДЛП). Туда собираются включить стоимость препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), цены на которые контролирует государство.

Также сохранятся проверки в аптеках со стороны региональных комитетов по тарифам и ценам. Они сверят цену на продаваемые лекарства со стоимостью, установленной на препараты из перечня ЖНВЛП.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что открытие госаптек является актуальным для многих регионов и поможет обеспечить контроль цен на лекарства, их ассортимент и установить удобный график работы учреждений. Он обратил внимание на то, что жители в селах из-за отсутствия необходимых лекарств вынуждены ездить в областной центр, передает «Национальная служба новостей».