Первый с 2020 года случай смерти из-за чумы зафиксировали в Нью-Мексико

Первый с 2020 года летальный случай заболевания чумой зафиксировали в американском штате Нью-Мексико. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

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По данным ведомства, был госпитализирован, а затем скончался мужчина из округа Линкольн. Это первый случай заражения человека чумой в Нью-Мексико с 2021 года и смерти с 2020 года.

Департамент выразили глубокие соболезнования семье скончавшегося.

Ранее спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в будущем мир может столкнуться с новой пандемией. По ее словам, пандемия – цикличное явление.

Между тем СМИ сообщали, что около 1 100 свиней уничтожат на ферме в японской префектуре Тотиги после подтверждения пяти случаев заражения африканской чумой. В радиусе 10 километров вокруг фермы присутствуют еще несколько хозяйств по разведению свиней, однако там у животных не выявили аномалии, говорилось в сообщении.