Почему образуется киста зуба

Что такое киста зуба и как она образуется, а также о причинах возникновения инфекции «ФедералПресс» рассказал стоматолог-хирург Тимур Нимаев.

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Киста представляет собой хроническую инфекцию, которая не провоцирует серьезных осложнений до первого обострения. Чаще всего это следствие плохо пролеченного зуба из-за несоблюдения стерильности или некачественной пломбировки каналов. Среди причин также можно назвать какую-либо травму и любое механическое повреждение.

«На самом деле правильнее говорить «очаг» или, что совсем сложно, «радиолюцентное образование округлой формы». Мы упрощаем по двум причинам: чтобы пациенту было понятнее и потому что лечится все плюс-минус одинаково – либо консервативным методом, либо радикальным», – рассказал Тимур Нимаев.

По словам стоматолога-хирурга, киста представляет собой пузырь, наполненный жидкостью или гноем, который возникает в результате защитной реакции организма. Диаметр воспалительного образования может достигать нескольких сантиметров.

«Таким образом организм пытается самостоятельно бороться с воспалением: когда пораженные клетки начинают отмирать, вокруг образуется оболочка, которая изолирует их от здоровых тканей», – отметил Тимур Нимаев.

Врач рассказал, что маленькие кисты, как правило, ведут себя тихо. Иногда пациенты отмечают боли при надкусывании или при надавливании на десну. Но чаще всего вообще ничего не ощущают. Так что обычно киста обнаруживается только на снимке. Небольшие образования подлежат исследованию на компьютерной томограмме, которую рекомендуется проходить ежегодно.

Ранее стоматолог объяснила, как проблемы с зубами могут быть связаны с сильной головной болью. Врач рекомендовал проходить профилактический осмотр стоматолога раз в полгода.