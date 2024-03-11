На какие заболевания может указывать головокружение

Головокружение может быть причиной беспокойства для многих людей, особенно когда оно возникает внезапно и вызывает неприятные ощущения. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о видах головокружения и возможных причинах, вызывающих подобное состояние.

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Эксперт отметил, что головокружение, сопровождающееся неустойчивостью походки, может указывать на заболевания внутреннего уха.

— Это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее. В 80 процентах это доброкачественное позиционное головокружение, — пояснил врач в комментарии Общественной Службе Новостей.

Доброкачественное оно, по словам Мясникова, из-за того, что в ухе может накапливаться кальциевый песочек и начинает раздражать рецепторы полукружий уха, либо жидкость, как в случае с болезнью Меньера. Кроме того, головокружение может возникать из-за воспаления лабиринтов уха. Эта болезнь называется лабиринтит, для лечения применяют гормональные препараты.

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