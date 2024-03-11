Почему 217 прививок от COVID-19 не сказались негативно на пожилом немце

У 62-летнего жителя немецкого Магдебурга насчитали 217 прививок от коронавируса, которые он «намеренно и по личным причинам» получил с лета 2021 года, пишет медицинский журнал The Lancet.

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Производители западных вакцин отмечают, что этот мужчина демонстрирует безопасность препаратов, чувствует он себя до сих пор прекрасно.

Врач-патолог из Германии Жанна Шмидт рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что это не первый такой случай. Она считает, что это не одному человеку поставили 217 прививок, а по его полису привились другие люди.

«Он передавал им свою медицинскую страховку, видимо, за деньги. И когда эти люди приходили к врачам, те их спрашивали: не хотите ли привиться заодно? Пациенты соглашались, раз это бесплатно», – говорит Шмидт.

Врачи в Германии не имеют доступа ко всем медицинским данным пациента и не видят, какие прививки он делал. В поликлиниках у пациентов не просят документы, подтверждающие личность, так что это, вероятно, было мошенничество, за которое грозит серьезный срок.

«Нет никакой необходимости прививаться бесконечное число раз, тем более МРНК-вакцинами, которые не прошли положенные испытания», – подытожила врач.

Ранее исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга пригласили немца к себе и смогли подтвердить получение им 134 прививок. Его иммунная система продолжает работать в обычном режиме.