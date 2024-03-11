Как правильно измерять артериальное давление

Для более точного измерения артериального давления следует использовать тонометры с манжетой, надеваемой на плечо. Такие устройства делают более точные измерения, чем те, что надеваются на палец и запястье, рассказала врач-терапевт Богучанской районной больницы в Красноярском крае Татьяна Фатеева.

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По словам специалиста, манжета на плече должна быть расположена на пару сантиметров выше локтевого сгиба. Кроме того, не стоит надевать ее поверх одежды, а во время измерения давления важно не скрещивать ноги, не двигаться и не разговаривать.

«Перед началом нужно успокоиться, принять комфортное положение. Измерять давление нужно два раза в день в одно и то же время (утром и вечером), не менее чем через 30 минут после физической нагрузки, приема пищи, кофе либо чая. Обязательно записывать данные. Это поможет врачу при постановке диагноза и назначении лечения», – отметила врач-терапевт.

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