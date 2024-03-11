Можно ли перестать скрипеть зубами по ночам

Скрежет зубами по ночам — заболевание, от которого страдает не только челюсть, но и весь организм в целом. Можно ли от него избавиться, рассказал стоматолог-ортопед Вячеслав Поздняков. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в понедельник, 11 марта.

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«Если пациент уже утратил ткани зуба — то самостоятельными усилиями их, конечно, никак не восстановить. Но это не значит, что лечиться не надо или уже поздно, поскольку все равно необходимо убрать причину, провоцирующую бруксизм (спазм жевательных мышц, сопровождающийся трением, скрежетом и стуком зубов — ред.). Тут необходима комплексная работа, с участием многих врачей, но первым, как ни странно будет не стоматолог», — рассказал врач.

Как правило, скрипеть зубами по ночам люди начинают из-за сильного психоэмоционального напряжения, а взять под контроль свои эмоции во время сна крайне сложно. Речь не только о негативных эмоциях — реакцию могут спровоцировать и радостные события. В обоих случаях возникает мозговое перенапряжение, в результате которого включается в работу жевательная группа мышц. Решить проблему поможет длительная работа с хорошим психологом.

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