Хирурги впервые провели операцию по извлечению тромба из мозговой артерии

У 74-летней жительницы Иванова, которая поступила в областную больницу, диагностировали нарушение речи и подвижности правой ноги и руки. После обследования выяснилось, что в крупной мозговой артерии находится тромб.

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Рентгенохирурги Андрей Крутов и Андрей Ефремов провели уникальную операцию по удалению тромба из левой задней мозговой артерии. Отмечается, что в Ивановской области впервые было проведено оперативное вмешательство в артерии вертебро-базиллярного бассейна головного мозга.

Как рассказали в Минздраве региона, к концу операции у пациентки восстановилась речь, а также частично вернулась подвижность в конечности.

Сейчас 74-летняя жительница Иванова чувствует себя хорошо.

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