По состоянию ногтей можно заподозрить то или иное заболевание. Об этом рассказали врач-кардиолог Александр Мясников и дерматолог Ирина Гостева. Экспертов цитируют «Аргументы и Факты» в понедельник, 11 марта.

«При железодефицитной анемии ноготь может иметь вогнутую форму, продольные полосы. Они, как правило, ни о чем не говорят, но могут указывать и на анемию. Что касается щитовидной железы, у каждой 4-й женщины есть аутоиммунный тиреоидит, у кого-то это может накладываться на изменение ногтей, у кого-то нет», — пояснил Мясников.

Стоит насторожиться, если пальцы и ногти человека напоминают барабанные палочки. Такие признаки могут указывать на проблемы с лёгкими, отметили специалисты.

«Хороший кардиолог может по зоне отсутствия роста, поперечной полосе понять, был ли какой-то фатальный случай у человека — инфаркт или инсульт, ещё что-то, из-за чего на время прекращался рост ногтя. Если ноготь сколот как иголочкой — это частое проявление артритов», — добавила Ирина Гостева.

Врач рассказал, как определить ранний климакс и что можно предпринять при этом состоянии.