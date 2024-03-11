Могут ли горячие ванны для ног облегчить приступ мигрени

Бытует мнение, что простое погружение ног в ванну с горячей водой может остановить приступ мигрени. Действительно ли это так, объяснили эксперты.

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Как отмечает Фред Коэн — доктор медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Медицинской школе Икан на горе Синай в Нью-Йорке, — погружение ног в горячую воду может повлиять на нервную систему. Тепло может стимулировать нервные клетки на периферии тела, что теоретически способно изменить болевые сигналы, поступающие в мозг во время приступа мигрени.

Пока точно не ясно, как именно действуют горячие ванночки для ног: как эффект плацебо или же есть другое влияние. Пока что нет достаточного количества исследований на эту тему. Однако некоторым людям такой метод снижения боли при мигрени действительно помогает, говорит Мелинда Ринг — доктор медицинских наук, исполнительный директор Центра интегративного здоровья Ошера в Школе Фейнберга Северо-Западного университета.

Эксперты советуют опробовать горячие ванночки для ног, поскольку это очень просто и безопасно. Сделать это можно, например, в то время, пока вы ждёте действия обезболивающего лекарства.