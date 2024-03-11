Как проверить заряд «батарейки» организма

Врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале посоветовал россиянам сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы. Анализ на тиреотропный гормон (ТТГ), отметил он, является одним из самых назначаемых в мире, и все болезни, связанные с его изменением, хорошо лечатся.

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Щитовидная железа — это «батарейка» организма. Она регулирует уровень функционирования всех систем. Если гормонов щитовидной железы нет, мы впадаем в спячку, если их много — мы дрожим, худеем, есть нарушения ритмов. А если они в норме, мы активно и хорошо живем, — отметил врач.

Гандельман уточнил, что ТТГ — это гормон мозга, который стимулирует щитовидную железу и регулирует выработку ее гормонов. Его норма — 0,4–4,0 мед/л.

Важным методом диагностики и профилактики рака щитовидной железы являются регулярные осмотры у врача, рассказала ранее в беседе с NEWS.ru эндокринолог Анастасия Фатеева. По ее словам, определение вида онкологического заболевания играет важную роль в выживаемости пациентов. Первостепенное значение для лечения имеют проведение экспертного УЗИ щитовидной железы и шеи. По ее утверждению, при папиллярном раке реальна стопроцентная пятилетняя выживаемость.