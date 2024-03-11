Неочевидные причины появления неприятного покалывания в пальцах

Неприятное покалывание в пальцах чаще всего возникает из-за синдрома запястного канала, считает доктор медицинских наук, заведующий отделением неврологии в Кливлендской клинике (США) Керри Левин. Менее очевидные причины появления неприятного ощущения в руках он назвал в интервью Fox News.

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Левин отметил, что синдром запястного канала обычно развивается из-за повторяющихся, однотипных движений руками. По мере прогрессирования патологии, объяснил врач, нерв воспаляется и опухает, что приводит к давлению внутри канала и вызывает онемение, покалывание в пальцах, а также болезненные ощущения в области запястья и ладони.

Другой неочевидной причиной дискомфорта Левин назвал дефицит витаминов B12, B6 и E. Кроме того, по словам невролога, покалывание в пальцах может появиться из-за воспаления нервов, а также инфекций, вызванных болезнью Лайма или опоясывающим лишаем. Также спровоцировать покалывание в пальцах может плохо контролируемый диабет.

Левин добавил, что нужно срочно обратиться к врачу, если боль, онемение и покалывание в руках не проходят и усиливаются при кашле, напряжении или движениях шеи и рук. По его словам, эти признаки указывают на наличие серьезных неврологических проблем.

Ранее врач-фармацевт Марк Бердон рассказал о диете, которая помогает уменьшить боль при артрите. По его словам, чтобы избавиться от болезненных ощущений, нужно придерживаться средиземноморской диеты.