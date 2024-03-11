Вещество из коры березы обладает противодиабетическими свойствами

Ученые обнаружили, что бетулин - вещество, которое выделяют из березовой коры - помимо уже известных полезных свойств также нормализует уровень глюкозы в крови. То есть обладает противодиабетическим потенциалом.

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Опыты на лабораторных крысах показали, что бетулин положительно влияет еще и на функции поджелудочной железы.

"Мы впервые обнаружили, что это вещество может быть также использовано для профилактики диабета второго типа, - говорит завкафедрой медицинской биохимии и биофизики УрФУ Ирина Данилова. - Экспериментально установлено: в зависимости от дозы, бетулин уменьшает проявление окислительного стресса в организме, снижает уровень сахара в крови".

Распространенность диабета среди взрослых составляет сегодня 10 процентов, и продолжает расти. Это требует все новых и новых подходов для профилактики болезни, и бетулин может в этом помочь.

"Из данного вещества можно создавать экстракты, а также функциональные продукты питания (каши, йогурты, сыры), которые будут противодействовать гликемии, то есть повышению сахара в крови", - объясняет ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий Елена Ковалева.

Лабораторным животным давали бетулин в разной дозировке на протяжении месяца, и он действительно снизил некоторые показатели окислительного стресса, увеличил уровень воспроизводства инсулина в организме.

Справка "РГ"

Бетулин был открыт еще в 1788 году. Это белое смолистое вещество, заполняющее полости клеток пробковой ткани на стволах березы и придающее ей белую окраску. Считается природным антиоксидантом, противовирусным и противовоспалительным. Входит в состав БАДов.