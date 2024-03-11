Как самостоятельно вылечить ОРВИ и бронхит

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что горчичники эффективны при лечении различных заболеваний, таких как ОРВИ, бронхит, пневмония, миозит, невралгия, и даже при гипертоническом кризе.

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— В случае гипертонического криза горчичники помогают благодаря отвлекающему и сосудорасширяющему действию. Они действуют благодаря согревающему или раздражающему эффекту, вызывая расширение капилляров кожи, покраснение и ощущение тепла за счет притока крови. Горчичники традиционно использовались при ОРВИ для облегчения симптомов, таких как насморк, кашель и боль в горле, — рассказала врач в комментарии NEWS.ru.

Для миозита и невралгии они также полезны за счет согревающего и раздражающего действия, переключая ощущения с поверхности кожи.

В случае респираторных заболеваний и заболеваний легких горчичники также обладают согревающим эффектом. Поэтому горчичники могут быть полезны в различных состояниях, действуя по-разному в зависимости от заболевания.

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